Nous vous permettons en effet de tester notre logiciel de gestion de sponsors et adhérents gratuitement pendant une période de 30 jours. Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Pour bénéficier de cette période d’essai il suffit de vous inscrire en cliquant sur « S’abonner ». Cela ne vous engage, nous ne demandons pas de moyens de paiement lors de cette inscription. Après la période d’essai de 30 jours vous serez donc libre de continuer (dans ce cas vous devrez régler l’abonnement de 1 an au tarif de 120€ HT (en savoir plus sur l’abonnement Konsors), vous conserverez alors votre compte, vos paramètres et les données que vous avez enregistrées. vous pouvez également décider de ne pas continuer, dans ce cas vous n’aurez rien à faire, votre compte sera simplement supprimé.